Verspätungen bei Bussen am Metnitzstrand

Am Freitag, dem 23. August 2024, ab 18.45 Uhr und am Samstag, dem 24. August 2024, von 9.15 Uhr bis ca. 20.15 Uhr finden im Bereich Metnitzstrand und Friedelstrand mehrere Laufveranstaltungen statt. In der Startphase ist mit kurzen Anhaltungen von Bussen zu rechnen, Umleitungen sind nicht notwendig. Beim Hauptbewerb von „Kärnten läuft“ am Sonntag, 25. August ist mit keinen Einschränkungen im Busverkehr zu rechnen.