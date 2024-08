Sensation im Radsport: Elena Roch übertrifft alle Männer

Laut Medienberichten hat Elena Roch am Samstag beim Extremradrennen „Race Around Austria“ einen historischen Erfolg gefeiert. Die 34-jährige Hollabrunnerin gewann das Rennen und übertraf dabei sogar den besten männlichen Fahrer. Mit einer Zeit von vier Tagen und zwei Stunden sicherte sich Roch den ersten Platz, was in der 16-jährigen Geschichte des Rennens ohne Beispiel ist.

Extrembedingungen forderten Radfahrer

Das Rennen, das über 2.200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter führte, stellte die Teilnehmer vor enorme Herausforderungen. Die Strecke wurde bei brütender Hitze und heftigen Unwettern absolviert. Trotz dieser extremen Bedingungen konnte Roch das Ziel in St. Georgen im Attergau vor dem männlichen Sieger Sebastian Mayr erreichen, der zwei Stunden länger unterwegs war.

Elena Rochs Leistung überstrahlt männliche Konkurrenz

Elena Roch, die aktuell in Tirol lebt, zeigte eine beeindruckende Leistung und setzte sich mit einer halben Stunde Vorsprung vor der zweitplatzierten Tina Büttner durch. Im Ziel war sie sichtlich erschöpft, aber auch überglücklich. Die Radfahrerin, die bereits durch ihre Siege beim Race Around Niederösterreich bekannt ist, hat nun auch beim Race Across Austria triumphiert und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Selbstkritik und Zukunftsperspektiven

Obwohl Roch sich über ihren Sieg freute, machte sie auch deutlich, wie herausfordernd das Rennen war. „Es war eine unglaubliche Erfahrung, aber auch extrem anstrengend,“ sagte Roch. Die Schwierigkeiten durch Hitze, Unwetter und körperliche Beschwerden verlangten ihr alles ab. Trotz dieser Strapazen plant sie bereits ihre nächsten Schritte im Radsport, einschließlich einer möglichen Teilnahme am „Race Across America“, wobei sie auf Unterstützung angewiesen ist. Die kommende Weltmeisterschaft wird 2025 und 2026 im Rahmen des Race Around Austria stattfinden. Roch sieht dies als eine spannende Gelegenheit und hofft, dass ihre Leistung beim aktuellen Rennen dazu beiträgt, dass sie die notwendige Unterstützung erhält, um sich auf internationalem Niveau zu behaupten.