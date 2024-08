Viele Mängel und keine gültige Lenkberechtigung: Anzeige

Am 19.08.2024, um 11.50 Uhr, fuhr ein Rumäne mit einem Kraftfahrzeug auf der Hahntennjochstraße (L246) bergwärts in Richtung Außerfern und zog dabei einen Wohnwagenanhänger, obwohl dies ab StrKm 3,750 nicht erlaubt ist. Beamte der Polizeiinspektion Imst stellten bei einer Kontrolle am Wohnwagenanhänger schwere Mängel fest. Darüber hinaus konnte der Lenker keine gültige Lenkerberechtigung und keine gültige Zulassungsbescheinigung für den Wohnwagenanhänger vorweisen. Dem Rumänen wurde die Weiterfahrt untersagt und von ihm wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen (StVO, KFG, FSG) eine Sicherheitsleistung im hohen drei-stelligen Eurobereich eingehoben. Anzeige an die BH Imst wurde erstattet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2024 um 07:03 Uhr aktualisiert