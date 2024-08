Kulturgenuss im Renaissance-Ambiente: DonnerSzenen gehen ins Finale

Die letzten beiden Termine der DonnerSzenen versprechen einen gebührenden Abschluss der Kunst- und Kulturveranstaltungsreihe. Am 22. und 29. August, jeweils von 16 bis 22 Uhr, verwandeln sich die schönsten Renaissance-Innenhöfe der Klagenfurter Innenstadt noch einmal in eine beeindruckende Kulisse für Kultur- und Musikgenuss. Wir haben für euch zusammengefasst, was an den letzten beiden Terminen noch auf euch wartet.

©Riccardo-Piccirillo Suonno d’Ajere begeistern mit dem neapolitanischen Lied. ©Gravögl Die Gravögl bezeichnen sich selbst als Singvögel.

Programm 22. August Literatur aus dem Robert-Musil-Literatur-Museum „In einer Welt für Männer von Männern“: Anna Herzig zeichnet eine dystopische Zukunft, die im Jetzt verwurzelt ist: Greta ist im sechsten Monat schwanger, was eigentlich ein Grund zur Freude für sie und Henri wäre. Doch plötzlich ändert sich das Gesetz in Sandburg: Männer können nun alle Investitionen in Frauen zurückfordern, andernfalls droht Frauen der vollständige Rechteentzug.

Ort: Altes Rathaus, Alter Platz 1

Beginnzeiten: 16/18.15/20.15 Uhr

Regenspielort: Magdas Lokal, Stauderplatz 1 Maria Muhar – Ausschnitte aus „Storno“: Es ist immer etwas los! Zwischen Timelines, Deadlines und Tiervideos bleibt Maria Muhar gerade noch Zeit, ihrem AMS-Betreuer falsche Hoffnungen zu machen. Gereizt passt sie auf den Nachwuchs ihrer Freundin auf. Dabei fragt sie sich: Wie funktioniert Elternschaft in der Apokalypse? Warum gilt Red Bull als linkes Getränk? Warum hängen beim Urologen Kinderzeichnungen? Und wo bleibt ihre Freundin? Vor allem darf sie nicht einschlafen: Denn wer jetzt einschläft, nützt nur der ÖVP.

Ort: Hof des Gesundheitsamtes

Beginnzeiten: 16.30/18/20.45 Uhr

Regenspielort: Bürgerspitalkirche, Lidmanskygasse 20 Trio akk:zent: Dieses Trio besticht durch seine einzigartige Instrumentierung. Ihre Markenzeichen sind eingängige Tunes, raffinierte Melodien, komplexe Konzept-Kompositionen und variantenreiche Improvisationen. Sie kreieren eine Jazz-Variante, beeinflusst von Kammermusik, zeitgenössischer Musik, Ethnofunk und orchestralen Klängen.

Ort: Hof der Gustav Mahler Musikschule, Theatergasse 7

Beginnzeiten: 16.30/18.30 /20.30 Uhr

Regenspielort: Festsaal der GM Musikschule, Norbert Artner Park 1 Gravögl: Gravögl sind Singvögel, konkret in diesem Fall zwei. Ihre Musik klingt erdig, bewahrt die Sprache und vereint Schwermut mit Hoffnung. Eigentlich sind sie zu viert, aber zu den DonnerSzenen kommen sie als Duo mit Mostviertler Mundart-Folk. Ernst Molden beschreibt sie als vier Zauberer aus dem bergigen Süden Niederösterreichs, deren Lieder wie die wilde Gegend klingen: Outlaw-Balladen voller zurückgelehnter Virtuosität.

Ort: Hof Goldener Brunnen, Lidmanskygasse 8

Beginnzeiten: 17/19/21 Uhr

Regenspielort: Markuskirche, Kaufmanngasse 11 SUONNO D´AJERE : Suonno d’Ajere bringen das neapolitanische Lied glamourös zurück. Das Trio um Irene Scarpato interpretiert traditionelle Lieder neu und verleiht dem Genre einen modernen Touch. Mit Mandoline, Mandoloncello und Gitarre bewahren sie klassische Elemente und erwecken Neapels musikalische Geschichte zu neuem Leben. Sie sagen: „Das neapolitanische Lied ist kein Museumsrelikt, sondern ein Vermächtnis, das gefeiert werden will.“

Ort: Bamberger Hof, Alter Platz 22

Beginnzeiten: 17.15/19.30/21.15

Regenspielort: Stadtpfarrkirche St. Egid, Pfarrplatz 7

©Julia Wesely Unter dem Motto „Dunkelbunt beflügelt“ vereinen Ulf Lindemann und der Sänger und Tablaspieler Haider Khan globale Musiktraditionen. ©SolarSoundProject Solar Sound Project mischen Jazz und andere klangliche Experimente.

Programm 29. August Belle Fin á coustic: Belle Fin nähert sich dem wienerischen Liedgut mit Groove, Charme und einem Hauch von Schmutz. Ihre Musik verbindet Jazz, (Indie-)Pop und Latin-Elemente. Sie erzählen Geschichten und malen Bilder mit Farben und Ornamenten aus aller Welt. Ihre Lieder beschreiben das Licht der Straßen, die Blicke der Nacht, den Geruch von nassem Asphalt und das Gefühl des Unbekannten. Belle Fin fängt diese Rhythmen ein und vereint sie mühelos.

Ort: Hof der Familie Keller, Waagplatz 5

Beginnzeiten: 17/19/21 Uhr

Regenspielort: Kunst Bureau, Waagplatz 5 DUNKELBUNT BEFLUEGELT : Unter dem Motto „Dunkelbunt beflügelt“ vereinen Ulf Lindemann und der Sänger und Tablaspieler Haider Khan globale Musiktraditionen. Sie mischen Orient und Okzident, Balkan und Levante, Afrika und Lateinamerika, verbinden indische Rhythmen mit westlichen Harmonien und improvisieren aus komponierten Arrangements. Ein zeitloser, meditativer Prozess – alleine, zu zweit, mit euch.

Ort: Hof der Gustav Mahler Musikschule, Theatergasse 7

Beginnzeiten: 17.15/19.15/21.15 Uhr

Regenspielort: Villa For Forest, Viktringer Ring 21 Solar. Sound.Project : Koroška na Jadranu – warum nicht die Adria am Lendhafen? Was als Sommerexperiment begann – einen VW-Bus mit Solarstrom zur mobilen Konzertbühne umzubauen – wurde ein Gesamtkunstwerk. David Wedenig und Marko Arich spielen in ihren improvisierten Solar-Sound-Sessions Ambient Jazz über sphärische Klangteppiche und kombinieren experimentelle Sounds mit akustischen Instrumenten, Effekten und Beats.

Ort: Kardinalplatz

Beginnzeiten: 16.45/18.30/20.30 Uhr

Regenspielort: Markuskirche, Kaufmanngasse 11 Literatur aus dem Robert-Musil-Literatur-Museum „Dorfgeschichten“: Josef Kleindienst studierte Philosophie und Theaterwissenschaften in Wien und Amsterdam. Er arbeitete als Journalist und Deutschlektor im Jemen. 2008 wurde er zum Berliner Hörspielfestival und 2010 zum Ingeborg-Bachmann-Preis eingeladen. Sein Romandebüt „An dem Tag, als ich meine Friseuse küsste, sind viele Vögel gestorben“ erschien 2010. Er erhielt das Wiener Dramatik Stipendium (2011) und den Förderungspreis des Landes Kärnten (2012). 2013 veröffentlichte er die Erzählung „Freifahrt“ und spielte im Film „Soldate Jeannette“ von Daniel Hoesl mit.

Ort: ARTLANE, Theatergasse 5a

Beginnzeiten: 16/18.15/20.15 Uhr

Regenspielort: Theatercafé, Theatergasse 9 Zahra Mani und Jaka Berger: Unheard Futures: Das Erlebte findet Ausdruck in einer Kombination unterschiedlicher Klangsprachen, die sich ergänzen, aufbäumen und in Resonanz treten. Mani und Berger verbinden Perkussion, Bassgitarre, akustische Objekte und Alltagsklänge mit modularen Synthesizern und Live-Elektronik. Diese akustischen Welten werden in den Visuals des Filmkünstlers Gavino Canu reflektiert. Ihr erstes gemeinsames Projekt, „Reflections of Empty Spaces“, wird im neuen Stück „Unheard Futures“ erweitert.

Ort: Burghof, Burggasse 8

Beginnzeiten: 16.30/18/20.45 Uhr

Regenspielort: MMKK, Burggasse 8



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2024 um 09:26 Uhr aktualisiert