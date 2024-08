Explosion in Glasfabrik: Fünf Personen verletzt

Bei einer Glasfabrik in Köflach kam es zu einem Brand.

Veröffentlicht am 20. August 2024, 07:15 / ©Freiwillige Feuerwehr Köflach

Gegen 18.30 Uhr kam es in einer Glasfabrik in Köflach zu einem Problem an einer Glasproduktionsmaschine, wobei der Schichtleiter dieses beheben wollte. Hierbei kam es zu einer plötzlichen Explosion und die Produktionsmaschine begann zu brennen. Der Brand breitete sich rasch auf eine weitere Produktionslinie aus und es wurden kurz darauf Polizei, Feuerwehr und die Rettung alarmiert.

Fünf Personen verletzt

Die Feuerwehr gab gegen 20:13 Uhr das „Brand aus“. Nach Ersterhebung erlitten bei dem Brand fünf Personen eine leichte Rauchgasvergiftung. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Brandermittlungen laufen

Die Ermittlungen zur Brandursache, durch die Brandermittler des Landeskriminalamt Steiermark, laufen momentan auf Hochtouren. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Im Einsatz befanden sich insgesamt acht Feuerwehren mit 90 Personen und 15 Fahrzeugen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2024 um 07:17 Uhr aktualisiert