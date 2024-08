Klimabonus kommt ab diesem Tag: Schon bald ist das Geld auf euren Konten

Wie auch im vergangenen Jahr erfolgt die Auszahlung des Klimabonus ohne Antragstellung. Laut Klimaministerium wird der Bonus direkt auf das Konto der Empfänger überwiesen, was bereits bei über 90 Prozent der Anspruchsberechtigten der Fall ist. Nun ist auch das genaue Datum für den Start der Auszahlungen fix. Ab 2. September wird der Klimabonus ausbezahlt. 2,1 Millionen Überweisungen sind jeden Tag geplant. Parallel dazu starten in der ersten Septemberwoche auch die Postzustellungen. Die Anzahl der Gutscheine auf dem Postweg habe seit Start des Klimabonus um rund ein Drittel gesenkt werden können.

Unterschiedliche Beträge je nach Region: So hoch fällt der Klimabonus für dich aus

Der Klimabonus setzt sich aus einem Sockelbetrag von 145 Euro und einem Regionalausgleich zusammen. Je nach Wohnort variiert die Gesamthöhe der Auszahlung zwischen 145, 195, 245 und 290 Euro. Regionen mit höheren Mobilitätskosten erhalten einen höheren Bonus. Mehr dazu liest du in: Klimabonus 2024: Diese Karte zeigt, wie viel Geld du heuer bekommst.

Je nach Region, bekommt man mehr oder weniger ausbezahlt.

In welcher Stufe deine Gemeinde fällt siehst du auf der Karte von der Statistik Austria.

Unterstützung für alle Anspruchsberechtigten

Mit dem Klimabonus will die Regierung den Bürgern die Umstellung auf umweltfreundlichere Lebensweisen erleichtern und die durch die CO2-Bepreisung entstandenen Mehrkosten ausgleichen. Die automatische Auszahlung soll sicherstellen, dass der Bonus schnell und unkompliziert bei den Anspruchsberechtigten ankommt.

Wer bekommt den Klimabonus 2024 und wann ist er steuerpflichtig?

Der Bonus wird wie in den vergangenen Jahren auch dieses Jahr an alle Personen ausgezahlt, die seit mindestens sechs Monaten, genauer gesagt seit 183 Tagen, ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben. Doch dabei gibt auch es einige Ausnahmen. Mehr dazu liest du in: 0 statt 290 Euro: Diese Personen sehen vom Klimabonus keinen Cent. Um die soziale Treffsicherheit zu erhöhen, wird der Bonus heuer außerdem ab einem Jahreseinkommen von mehr als 66.612 Euro steuerpflichtig sein. Dies entspricht einem monatlichen Bruttoeinkommen von etwa 4.750 Euro (14-mal im Jahr). In diesem Fall wird der Klimabonus zur Bemessungsgrundlage der Einkommensteuerveranlagung hinzugerechnet.

Klimabonus: 7,8 Millionen Bürger bekommen Geld direkt aufs Konto

Heuer werden rund 847.000 RSa- und RSb-Briefe persönlich zugestellt, was etwa acht Woche Zeit in Anspruch nehmen wird. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) lobte die Auszahlung des Klimabonus als „eines der größten Digitalisierungsprojekte des Landes“. Über 7,8 Millionen Bürger bekommen diesen innerhalb von wenigen Tagen direkt auf ihr Konto überwiesen – „ohne dass sie etwas dafür tun müssen“, so Gewessler, „das kann sich europaweit sehen lassen“.