Flughafen Wien: Starkes Wachstum und neue Rekorde im ersten Halbjahr

Mit 18,7 Millionen Passagieren in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Wien, Malta, Kosice) wurde ein Wachstum von 10,1 % im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Am Standort Wien allein wurden 14,4 Millionen Passagiere abgefertigt, was einem Anstieg von 7,9 % entspricht.

Finanzkennzahlen im Überblick

Auch finanziell war das erste Halbjahr 2024 ein Erfolg: Der Umsatz der Flughafen Wien AG stieg um 14,1 % auf 488,4 Millionen Euro, während das EBITDA um 15,5 % auf 204,9 Millionen Euro zulegte. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 23,2 % auf 138,7 Millionen Euro, und das Periodenergebnis wuchs um 31,1 % auf 108,4 Millionen Euro.

Rekordmonat Juli 2024

Der Juli 2024 brachte weitere Höchstwerte: Mit 4,4 Millionen Passagieren in der gesamten Gruppe und 3,3 Millionen Passagieren am Standort Wien wurden neue Rekorde aufgestellt. Besonders bemerkenswert war der 26. Juli 2024, der mit 115.989 Passagieren den stärksten Tag in der Geschichte des Flughafens Wien markierte.

Optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr

Für das gesamte Jahr 2024 erwartet der Flughafen Wien mehr als 39 Millionen Passagiere in der gesamten Gruppe und über 30 Millionen Passagiere am Standort Wien. Finanzielle Prognosen gehen von einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde Euro, einem EBITDA von über 400 Millionen Euro und einem Periodenergebnis von über 220 Millionen Euro aus.

Investitionen in die Zukunft

Der Flughafen investiert weiterhin kräftig in seine Infrastruktur. Im ersten Halbjahr 2024 wurden 83,1 Millionen Euro investiert, darunter 33,5 Millionen Euro in die Süderweiterung des Terminals am Standort Wien. Diese Investition soll den Flughafen in die „Top-Liga der internationalen Flughäfen“ bringen, so Vorstand Julian Jäger.