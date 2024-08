Alte Tradition neu erleben: Spinnworkshop im Freilichtmuseum Maria Saal

Bis zur industriellen Revolution gehörte ein Spinnrad in jeden Haushalt, heute sind diese Instrumente höchstens noch in Museen oder auf dem Dachboden alter Häuser zu finden. Wer sich schon immer gefragt hat, wie das Spinnhandwerk funktioniert, kann dieses nun im Freilichtmuseum Maria Saal live miterleben und sogar selbst ausprobieren. An drei Tagen Ende August können Interessierte einer Spinnerin bei ihrer Tätigkeit zuschauen und sich selbst an dem alten Handwerk versuchen.

Was wird beim Spinnen gemacht?

Beim Spinnen werden Fasern auf einer Spindel mit konstantem Treten auf ein Pedal in Drehung versetzt. Dadurch werden die Fasern zu einem Faden in gewünschter Stärke gesponnen und auf einen Spindelstock aufgewickelt. „Da das Spinnrad mit dem Fuß angetrieben wird, können beide Hände zum Ausziehen der Fasern verwendet werden. Das gewonnene Garn wird automatisch auf die Spule aufgewickelt“, erklären die Verantwortlichen.