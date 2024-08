Dieser neue Mann beschert Melissa Naschenweng „Schmetterlinge im Bauch“

Veröffentlicht am 20. August 2024, 08:53 / ©Fotomontage Canva/Christoph Hatheuer

Privat ist der Kärntner Schlagerstar Melissa Naschenweng bereits seit einiger Zeit in festen Händen: Toni Gabalier, der kleine Bruder des Volks-Rock’n’Rollers Andreas Gabalier, hat es der charmanten Sängerin angetan. Doch er ist nicht der Einzige, der Naschenweng aktuell Schmetterlinge im Bauch beschert. In ihrer neuen Single, die am Sonntag vorgestellt wird und die zweite ihres neuen Albums „Alpenbarbie“ ist, besingt die Schlagersängerin aus dem Lesachtal „den Michl mit der Sichl“ mit eindeutig zweideutigen Worten: „In meinem Bauch sind Schmetterlinge wegen seiner scharfen Klinge.“ Auch „Wenn er die Wiesn maht, er mir den Kopf verdraht“ oder „Wann er sich ums Heu buckt, donn werd i glei verruckt“ sind Textzeilen aus dem neuen Song.