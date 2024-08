Wien bereitet sich auf mögliche Mpox-Fälle vor

Nachdem in Schweden der erste Fall gemeldet wurde, bereitet sich die Stadt Wien auf mögliche Fälle vor und hat bereits entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Impfstofflagerung und Sofortmaßnahmen

Bisher wurde in Wien kein Mpox-Fall registriert, doch die Behörden sind vorbereitet. Wie Ursula Karnthaler, die Wiener Landessanitätsdirektorin, gegenüber dem ORF erklärte, stehen Sofortmaßnahmen bereit, falls infizierte Personen aus Afrika in Wien eintreffen sollten. „Wir müssen die Kontaktpersonen ausforschen und können diese nach dem Kontakt, nach der möglichen Ansteckung, noch impfen. Diese Impfung kann dann auch noch schützen oder zumindest einen milderen Verlauf bewirken. Idealerweise sollte die Impfung innerhalb von vier Tagen nach diesem Kontakt erfolgen, ist aber auch bis zu 14 Tage danach noch möglich“, so Karnthaler.

Impfkapazitäten für Risikogruppen

Das Gesundheitsministerium hat mehr als 34.000 Dosen des Mpox-Impfstoffs vorrätig, die in zwei Teilimpfungen verabreicht werden. Eine generelle Durchimpfung der Bevölkerung wird jedoch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht empfohlen. Trotz des großen Andrangs auf die Gratis-HPV-Impfung seit dem 1. Juli wird Wien sicherstellen, dass ausreichend Impfkapazitäten für Risikogruppen zur Verfügung stehen. Dies betrifft insbesondere Personen, die beruflich in Kontakt mit Mpox-Patienten kommen könnten oder Menschen mit häufig wechselnden Sexualpartnern. Auch Reisende, die humanitäre Hilfe in betroffenen Ländern leisten wollen, können in dringenden Fällen eine Impfung erhalten. Für Menschen, die bereits gegen Pocken geimpft wurden, reicht eine einmalige Auffrischungsimpfung aus, um einen ausreichenden Schutz gegen Mpox zu gewährleisten.