Empfang im Spiegelsaal: Kärntner Olympia-Helden sind wieder da

Veröffentlicht am 20. August 2024, 09:10 / ©LPD Kärnten/Steinacher

Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) empfing gestern im Spiegelsaal die Kärntner Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele in Paris. Angeführt wurden die fünfköpfige Abordnung von Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau, die mit ihrer Goldmedaille Kärntner Sportgeschichte geschrieben hat. Marko Haller, Felix Oschmautz, Heiko Gigler und Triathletin Lisa Perterer nahmen ebenso an dem Empfang teil. Dressurreiter Christian Schumach und Ruderin Magdalena Lobnig waren terminlich verhindert.

Großer Stellenwert des Kärntner Sports

Der Landeshauptmann hieß die Olympioniken herzlich willkommen und nutzte die Gelegenheit, um auf die vielen Personen hinzuweisen, die abseits des Rampenlichts tätig sind und so einen wesentlichen Anteil an den Erfolgen der Sportlerinnen und Sportler haben. „Es ist ein Ensemble, das hinter den Erfolgen steht. Daher möchte ich diesen Tag auch dazu nutzen, ihnen meinen besonderen Dank auszusprechen. Ihr tragt alle dazu bei, dass der Stellenwert des Sports in Kärnten gesteigert wird“, betonte Kaiser.

Olympiazentrum Kärnten ist federführend für Erfolge

Landesportdirektor Arno Arthofer rückte die Bedeutung des Olympiazentrum Kärnten für den heimischen Leistungssport in den Vordergrund. „Mit dem Olympiazentrum Kärnten können wir jene Voraussetzungen bieten, die für internationale Erfolgen notwendig sind“, sagte Arthofer. Das Olympiazentrum Kärnten sei eine der wichtigsten Sportinfrastrukturmaßnahmen der vergangenen Jahrzehnte.