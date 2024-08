Feuerwehr verzeichnet deutlichen Anstieg bei Wespeneinsätzen

Viermal mehr Einsätze im Juli

In Niederösterreich hat sich die Zahl der Wespeneinsätze im Juli vervierfacht im Vergleich zum Vorjahr. Auch der August zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend. Bis Mitte des Monats wurden die Feuerwehren bereits 505-mal wegen Wespen alarmiert. Zum Vergleich: Im gesamten August des vergangenen Jahres waren es 748 Einsätze. „Wir kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn durch die Wespennester eine Gefahr für Menschen besteht“, erklärt Claus Neubauer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mistelbach, gegenüber dem ORF. Dies sei insbesondere der Fall, wenn sich Kinder in der Nähe von Nestern aufhalten oder wenn in einem Haushalt Allergiker leben.

Sicheres Entfernen der Wespennester

Um das Risiko für die Feuerwehrleute zu minimieren, rücken die Einsatzkräfte in speziellen Schutzanzügen aus. „Das Entfernen der Nester ist an sich nicht besonders risikoreich, solange wir uns schützen“, so Neubauer. Nach der Entfernung wird das Nest meist in den Wald umgesiedelt, um es in einer natürlichen Umgebung zu belassen.

Schädlingsbekämpfer als Alternative

Auch wenn keine unmittelbare Gefahr besteht, ist es in Niederösterreich erlaubt, Wespennester zu entfernen. Hierfür werden Schädlingsbekämpfer gerufen, die die Nester entweder umsiedeln oder austrocknen.

Drei Todesfälle durch Wespenstiche

Die Gefahr, die von Wespen ausgeht, zeigt sich tragischerweise in der steigenden Zahl an Todesfällen. Seit Ende Juli sind in Niederösterreich drei Menschen an den Folgen von Wespenstichen verstorben. Der jüngste Fall ereignete sich am Freitag, als ein 80-Jähriger in Neuhof im Bezirk Zwettl von einer Wespe im Rachenbereich gestochen wurde und kurz darauf verstarb.