Zeichen der Nächstenliebe: Humanitäre Hilfe für Klagenfurt und Villach

Am 19. August war der internationalen Tag der Humanitären Hilfe – einen Tag, der weltweit der Bedeutung humanitärer Unterstützung und der unermüdlichen Arbeit von Hilfsorganisationen gewidmet ist. Der St. Stanislaus Orden, dessen Großpriorat in Österreich seit 1998 besteht, möchte diesen Anlass nutzen, um auf die wichtige Rolle der Nächstenliebe und des sozialen Engagements hinzuweisen. „Denn nicht nur an Tagen wie diesem, sondern das ganze Jahr über ist es unsere Aufgabe, den Bedürftigen zur Seite zu stehen“, erklärt Österreichs Großprior Alexander Graff. Der Orden, der enge Kooperationen mit dem Österreichischen Bundesheer, der Organisation „Flame of Peace“ sowie dem Verein der Freunde des Deutschmeister Bataillons oder „Soldaten mit Herz“ pflegt, hat kürzlich in Kärnten erneut seine Mission unter Beweis gestellt.

Spenden für Villacher Hilfsprojekte

In einer kürzlich durchgeführten Aktion, organisiert vom Priorat Kärnten des St. Stanislaus Ordens, wurden Duschgels und Shampoos, gespendet von der Firma Tarmann, an die Bewohner des Hauses Antonius der Caritas in Treffen und an die Jugendnotschlafstelle JUNO in Villach übergeben. Die Spendenaktion wurde von den zukünftigen Rittern Giuseppe Mion und Martin Kusternigg organisiert. Im Haus Antonius nahm die administrative Leiterin, Frau Anthea Leischner, die Spenden entgegen, während in der JUNO Villach die stellvertretende Leiterin, Frau Birgit Seymann, die Übergabe übernahm.

©St. Stanislaus Orden An die Bewohner in Treffen und in Villach wurden Duschgels und Shampoos übergeben.

Solidarität zeigen

Giuseppe Mion betonte die immense Bedeutung von Spenden: „Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, Solidarität zu zeigen und die Grundbedürfnisse jener zu decken, die es am meisten benötigen. Es erfüllt uns mit Stolz, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die sich aktiv für das Wohl der Mitmenschen einsetzt.“ Martin Kusternigg ergänzte: „Die Arbeit, die im Haus Antonius und in der Jugendnotschlafstelle JUNO geleistet wird, ist unbezahlbar. Am Tag der Humanitären Hilfe wollen wir diesen Einsatz besonders würdigen und dazu aufrufen, dieses Engagement das ganze Jahr über zu unterstützen.“

Wunscherfüller-Gutscheine gingen nach Klagenfurt

Der St. Stanislaus Orden sieht es als seine Aufgabe, nicht nur in feierlichen Momenten präsent zu sein, sondern auch und vor allem in den alltäglichen Herausforderungen. Die Aktion in Villach, durchgeführt vom Priorat Kärnten, ist nur ein Beispiel von vielen, wie der Orden versucht, Nächstenliebe und humanitäre Hilfe in die Tat umzusetzen. Zeitgleich wurden zum Beispiel auch acht „Wunscherfüller“-Gutscheine (Gesamtwert: 200 Euro) an die jungen Bewohner der Jugendnotschlafstelle-Klagenfurt (JUNO) überreicht. Der Stanislaus Orden setzt damit aktive Zeichen der Solidarität und hilft, wo er kann.