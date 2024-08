Grazer Kampagnen für OOH-Award 2024 nominiert

Veröffentlicht am 20. August 2024, 10:13 / ©Holding Graz/Lex Karelly

Der Out Of Home Award findet heuer am Mittwoch, 2. Oktober statt. Im Rahmen der Verleihung werden die besten Kampagnen und Sujets aus dem Geschäftsjahr 2023 ausgezeichnet, welche über die Gewista und/oder deren Tochterunternehmen gebucht wurden. Beim Public-Voting kann jede/jeder ihre/seine Stimme abgeben. Stöbert durch die Einreichungen und vergibt bis zu 5 Sterne für die Lieblingskampagne.

Diese Kampagnen sind heuer nominiert

„Weichenstellung für Graz“: Im Jahr 2023 wurde mit einer breit angelegten Awareness-Kampagne eines der größten Öffi-Infrastrukturprojekte der letzten Jahre in Graz begleitet – der Bau der neuen Straßenbahnstrecke in der Innenstadt. Die Kampagne zielte darauf ab, das Image der Baustelle in der Innenstadt positiv zu beeinflussen. Eine Umfrage nach Abschluss der Kampagne zeigte, dass 70 % der Befragten den Bau befürworten und 75 % die Kommunikation zur Baustelle wahrgenommen haben.

„EINE FÜR ALLE! Das neue Grazer KlimaTicket“

Im März 2023 wurde das Klimaticket STMK eingeführt und ersetzte die bisherige Jahreskarte Graz. Dank der Förderung der Stadt Graz gehört dieses Ticket nun zu den günstigsten Langzeittickets für den öffentlichen Verkehr in Österreich. Die dazugehörige Kampagne fokussierte sich auf Umsatzsteigerung und Bewusstseinsbildung und konnte 2023 einen Rekordabsatz von 70.418 verkauften Tickets verzeichnen, was einem Anstieg von 33 % entspricht.

„Graz als Geschenk„

Der GrazGutschein, der in rund 1.000 Betrieben in der Grazer Innenstadt eingelöst werden kann, war das zentrale Element einer stimmungsvollen Weihnachtskampagne im Jahr 2023. Vier unterschiedliche Sujets machten auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Gutscheins aufmerksam. Die Kampagne erreichte über eine Million Menschen und führte zu einem Umsatzanstieg von 11 % auf mehr als 9 Millionen Euro.

Hier kannst du abstimmen

Noch bis zum 3. September 2024 hast du die Möglichkeit, beim Public-Voting für Ihre Lieblingskampagne abzustimmen. Nähere Infos gibt es hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2024 um 12:08 Uhr aktualisiert