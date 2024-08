Sorgenfrei in den Schultag: Breakfast Club sorgt für Frühstück und Betreuung

Beim Breakfast Club in Klagenfurt wird dafür gesorgt, dass Kinder nicht hungrig in den Schultag starten müssen.

Die Sommerferien sind noch in vollem Gange, doch in der Volkshilfe Kärnten wird bereits für den nahenden Schulanfang geplant. Viele Eltern stehen vor dem Problem, sehr früh zur Arbeit gehen zu müssen. Ihre Kinder können daher in dieser Zeit nicht hinreichend betreut werden. Viele Kinder gehen bereits hungrig in die Schule, haben kein ausgewogenes Frühstück, keine ausreichende Jause für den Schultag.

Betreuung und Frühstück vor Schulbeginn

Mit dem Breakfast Club Klagenfurt wird hier Abhilfe geschaffen: Das Projekt der Volkshilfe Kärnten bietet Kindern nicht nur eine Betreuung vor Schulbeginn, sondern auch eine ausgewogene und abwechslungsreiche erste Mahlzeit des Tages. An Schultagen wird um 7 Uhr in der Schule vor der ersten Stunde gemeinsam gefrühstückt.

©Volkshilfe Kärnten Im Breakfast Club der Volkshilfe Kärnten bleibt kein Kind hungrig.

Geringfügige Helfer in Klagenfurt gesucht

Für diese sinnvolle Aufgabe sucht der Breakfast Club Klagenfurt noch Unterstützung: Wer gerne im Rahmen eines geringfügigen Dienstverhältnisses den Tagesbeginn von Kindern mitgestalten möchte, kann sich per Mail oder telefonisch unter 0664 522 49 23 bei Stephanie Kurath von der Volkshilfe Kärnten bewerben.