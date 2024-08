Schönster Gastgarten: Hier schmeckt es unter freiem Himmel am besten

Veröffentlicht am 20. August 2024, 10:49 / ©Bettina Nikolic

Österreich ist bekannt für seine einladenden Gastgärten, die es ermöglichen, Mahlzeiten in entspannter Atmosphäre unter freiem Himmel zu genießen. Ob traditionell oder modern, die Vielfalt an Gastgärten reicht von urigen, gemütlichen Plätzen bis hin zu eleganten, stilvollen Terrassen. Hier treffen sich Einheimische und Touristen, um bei schönem Wetter die Sonne zu genießen und leckere Speisen in guter Gesellschaft zu verkosten.

Falstaff-Community wählt ihre Favoriten

Über zwei Wochen konnte man für seinen Favoriten abstimmen. Die Stimmen sind nun gezählt, und die Sieger stehen fest. Hier sind die besten Gastgärten der einzelnen Bundesländer.

Die Bundessieger im Überblick