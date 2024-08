Blitz und Donner: Hier kann es heute noch zu Gewitter kommen

Heute Nachmittag lässt sich zeitweise die Sonne blicken, allerdings ziehen auch einige Wolken auf. In einigen Regionen, vor allem in Tirol, Salzburg, Kärnten und der Obersteiermark, können Schauer oder Gewitter entstehen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordost bis Ost, und es kann teilweise schwül werden. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 23 und 31 Grad, wobei es im Osten mit 31 Grad am wärmsten wird. In 2000 Meter Höhe liegen die Temperaturen bei 14 bis 18 Grad, prognostizieren die Meteorologen von GeoSphere Austria

Heute Abend

Von Tirol über Salzburg bis nach Oberösterreich entwickelt sich eine Regen- und Gewitterzone. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 22 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2024 um 11:10 Uhr aktualisiert