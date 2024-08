Carsharing-Dienst „tim“ boomt und zieht immer mehr Grazer an

Der städtische Carsharing-Dienst „tim“ (täglich.intelligent.mobil) feiert in Graz großen Erfolg. Seit seiner Einführung im Jahr 2016 hat sich „tim“ von einem einzelnen Standort am Hasnerplatz auf mittlerweile 13 große und 16 kleinere Standorte mit rund 90 Fahrzeugen, darunter etwa 50 E-Autos, ausgeweitet. Der neueste Standort befindet sich am Studentenwohnheim Lumis am Schönaugürtel.

Boom bei den Nutzerzahlen

Die erhöhte Sichtbarkeit von „tim“ durch Partnerschaften mit lokalen Top-Vereinen wie Sturm und GAK hat dem Carsharing-Dienst einen erheblichen Schub gegeben. Während der Fußballsaison 2023/24 stieg die Zahl der „tim“-Kundum rund 30 Prozent, erstmals überschritt die Mitgliederzahl die Marke von 6.700. Ein Rekord wurde im Juni 2024 aufgestellt, als mehr als 4.100 Buchungen verzeichnet wurden.

Fakten zu „tim“ Gefahrene Kilometer im Juli 2024: 216.953 km

Buchungsrekord im Juni 2024: 4.128 Buchungen

Aktuelle Anzahl der Kund:innen: 6.702

Durchschnittliche Fahrzeugauslastung im Juni 2024: 29 %

Anzahl der „tim“-Autos in Graz: 90

13 große und 16 kleinere Carsharing-Standorte

Schwentner: „flexible und preiswerte Alternative zum eigenen Auto“

Bürgermeisterin-Stellvertreterin und Verkehrsreferentin Judith Schwentner (Grüne) betont die Bedeutung von „tim“ als umweltfreundliche Mobilitätsoption. „Carsharing mit ‚tim‘ bietet den Grazern eine flexible und preiswerte Alternative zum eigenen Auto und trägt zur Entlastung des öffentlichen Raums bei. Mit den neuen Standorten erreichen wir auch verstärkt die jüngere Zielgruppe.“

„Die Holding Graz betreibt mit ‚tim‘ eines der führenden Carsharing-Angebote in Österreich“

Ein echtes Vorzeigeprojekt ist das Carsharing-Angebot tim auch für Holding Graz-CEO Wolfgang Malik und Holding Graz-Vorstand Mark Perz: „Die Holding Graz betreibt mit ‚tim‘ eines der führenden Carsharing-Angebote in Österreich, das wir in den letzten Jahren in puncto Standorte, Fuhrpark und Nutzeren erfolgreich ausbauen konnten. Um den Umstieg und die Nutzung so attraktiv wie möglich zu machen sind alle Besitzer eines Klimatickets automatisch im „tim-Club“ und müssen keinen Beitrag zur Mitgliedschaft leisten. Auch die Registrierungsgebühr entfällt.“