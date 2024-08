Kärntner Drogenmafia? Zehn Männer wegen Drogenschmuggels vor Gericht

In Klagenfurt stehen heute zehn Männer in einem großangelegten Drogenprozess vor Gericht. Sie werden beschuldigt, als Bande Suchtgifte von Slowenien nach Kärnten importiert und in Klagenfurt und in anderen Kärntner Orten verkauft zu haben. Von zumindest Februar 2023 bis zu ihrer Verhaftung Ende Juni bzw. Anfang Juli 2023 sollen die Männer den Drogenschmuggel im großen Stil betrieben haben.

16 Dealerfahrten nach Slowenien

Die vorgeworfene geschmuggelte und vertriebene Drogenmenge fällt bei jedem der Angeklagten unterschiedlich aus. Die größte Menge an Suchtmitteln wird dem Fünftangeklagten zur Last gelegt, der insgesamt 16 Mal nach Slowenien gefahren sein und von dort mindestens 6.600 Gramm Kokain, 3.105 Gramm Heroin und 3.000 Gramm Amphetamine nach Österreich eingeführt haben soll. Laut ORF Kärnten wird der Schwarzmarktwert der vertriebenen Drogen auf 745.000 Euro geschätzt. Die zehn Männer müssen sich heute vor Richter Manfred Herrnhofer für ihre mutmaßlichen Taten verantworten. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.