Frau drohte zu ertrinken: Badegäste retten Schwimmerin mit Stand-up-Paddle

Heute Vormittag gegen 11 Uhr ging ein Notruf bei der ÖWR-Einsatzstelle Pörtschach ein: Eine Schwimmerin war in Not geraten und konnte nicht mehr selbstständig an Land gelangen. „Die Frau bekam plötzlich Probleme beim Schwimmen“, erklärte Stefan Valentinitsch, der Einsatzstellenleiter der ÖWR Pörtschach gegenüber 5 Minuten.

Mit Stand-up-Paddle gerettet

Anwesende Badegäste erfassten die Notlage der Frau sofort und eilten ihr zu Hilfe. „Mithilfe eines Stand-up-Paddles haben sie die Dame an Land gezogen“, informierte Valentinitsch. Dort wurde die Frau von der mittlerweile eingetroffenen Feuerwehr und ÖWR erstversorgt, bevor sie mit der Rettung ins Krankenhaus transportiert wurde.

Rettungsboje verhinderte Schlimmeres

„Die Schwimmerin hat eine Rettungsboje mitgeführt“, erklärte Valentinitsch weiter. „Das ist nicht selbstverständlich, dürfte aber Schlimmeres verhindert haben.“ Im Einsatz standen laut Informationen der Freiwilligen Feuerwehr Pörtschach die Freiwilligen Feuerwehren Pörtschach, Pritschitz und Töschling, die ÖWR-Einsatzstellen Pörtschach und Bad Saag, die Polizei, das Rote Kreuz sowie ein Notarzthubschrauber.

