Keller-Coup in Klagenfurt: Fahrräder im Wert von Tausenden Euro gestohlen

Im Schutz der Dunkelheit brachen die Täter in einen Klagenfurter Keller ein.

Veröffentlicht am 20. August 2024, 13:27 / ©Paolese-stock.adobe.com

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bisher unbekannte Täter in einem Mehrparteienwohnhaus in Klagenfurt die Schlösser zweier Kellerabteile auf. Aus den Abteilen stahlen sie ein E-Bike und ein Mountainbike im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.