Klagenfurter bei Reise-Stornierung betrogen: Über tausend Euro weg

Am 10. August wollte ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt telefonisch eine Reise stornieren. Kurz darauf wurde er von einer angeblichen Mitarbeiterin der Servicehotline einer Buchungsplattform kontaktiert. Die unbekannte Täterin gab an, dass sie die Rückabwicklung bzw. Stornierung der Buchung durchführen solle. Sie forderte den 30-Jährigen auf, eine App zu installieren, die den Zugriff auf sein Handy gestattet. Während der Rückabwicklung wurde das Opfer aufgefordert, seine Bankdaten einzugeben und die Rückzahlung per Security-TAN zu bestätigen. Da dies laut Angaben der unbekannten Täterin angeblich nicht funktioniert hatte, wurde der Vorgang auf zwei weiteren Handys wiederholt. Dadurch kam es zu insgesamt fünf Abbuchungen von verschiedenen Konten mit einem Gesamtbetrag von mehr als tausend Euro.