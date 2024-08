ÖAMTC zieht Sommerbilanz: Bislang 13.200 Panneneinsätze in Kärnten

Die Sommermonate 2024 waren bis jetzt von Hitzewellen und mancherorts starken Unwettern geprägt. Die teils extremen Temperaturen hielten auch die ÖAMTC-Pannenhelfer auf Trab: 13.200 Mal half der Kärntner Mobilitätsclub seinen Mitgliedern in der Zeit von 1. Juni bis einschließlich 18. August bei einer Panne. Österreichweit leisteten die Gelben Engel im selben Zeitraum 159.400 Panneneinsätze. „Der Sommer war genauso einsatzreich wie in den Vorjahren. Und egal zu welcher Jahreszeit, die Autobatterie bleibt die häufigste Pannenursache – so auch in den bisherigen Sommermonaten“, bilanziert Oliver Weber, Leiter des Technischen Diensts des ÖAMTC Kärnten.

©Helge Bauer Oliver Weber vom ÖAMTC Kärnten fasst die sommerlichen Panneneinsätze der Gelben Engel zusammen.

Leere Batterien, Motor- und Reifenprobleme als häufigste Pannenursachen

In rund 27 Prozent der Einsätze rückten die Pannenhelfer aufgrund von leeren Batterien aus. In 24 Prozent der Fälle gab es Probleme mit dem Motor bzw. dem Motormanagement. An dritter Stelle der häufigsten Einsatzgründe standen Probleme mit den Reifen (11 Prozent), knapp gefolgt von Generator/Starter (8 Prozent). „Eine Pannenursache, die vermehrt im Sommer auftritt, sind überhitzte Kühlsysteme, die vor allem in Stausituationen bzw. im städtischen Stop-and-Go-Verkehr hohen Belastungen ausgesetzt sind“, weiß Weber. Um möglichen Pannen vorzubeugen ist es wichtig, dass das Auto und insbesondere die Batterie regelmäßig überprüft werden. In Bezug auf die Autobatterie sollte auf Anzeichen von Schwäche, wie z. B. einen langsamen Start des Motors oder ein schwaches Licht, geachtet werden. Damit das Auto verlässlich gestartet werden kann, sollten defekte Autobatterien umgehend ersetzt werden. Zudem ist vor allem vor längeren (Urlaubs-)Fahrten ein Rundum-Check empfehlenswert.

Keine Panik bei Pannen

Kommt es dennoch zu einer Panne, sollte man möglichst ruhig bleiben und nicht hektisch handeln. Die ersten Schritte sind: Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen und Warndreieck aufstellen, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Das Auto sollte man wenn möglich auf der zur Fahrbahn abgewandten Seite verlassen und an einem sicheren Ort, beispielsweise hinter der Leitplanke, auf den Pannendienst warten. Bei Hitze und starker Sonneneinstrahlung empfiehlt es sich gegebenenfalls, einen schattigen Platz zum Warten aufzusuchen.