Einbruch in Wien: Täter bedroht Passanten mit Waffe – WEGA rückte aus!

Am Montagabend, dem 19. August 2024, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten aufgrund eines vermuteten Einbruchs alarmiert. Ein Nachbar in der Humboldtgasse hatte einen unbekannten Mann dabei beobachtet, wie dieser versuchte über einen Gartenzaun in den Innenhof eines Wohnhauses zu klettern. Als der Nachbar den Mann zur Rede stellte, ergriff dieser die Flucht in Richtung Columbus Platz/Favoritenstraße.

Bedrohung von Jugendlichen mit Schreckschusswaffe

Auf seiner Flucht bedrohte der Mann zwei Jugendliche mit einer mutmaßlichen Schusswaffe. Kurze Zeit später, gegen 21.25 Uhr, kam es im Bereich der Mommsengasse zu einer ähnlichen Bedrohungssituation, bei der zwei Frauen auf offener Straße mit einer Waffe konfrontiert wurden. Die Täterbeschreibung passte in beiden Fällen überein.

Erfolgreiche Fahndung führt zur Festnahme des Tatverdächtigen

Im Zuge einer groß angelegten Fahndung gelang es Beamten der WEGA, den 46-jährigen Tatverdächtigen, einen Staatsangehörigen aus Bosnien und Herzegowina, aufzuspüren und festzunehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden Einbruchswerkzeuge sowie eine Schreckschusswaffe sichergestellt.