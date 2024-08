Verirrte Wanderer: Rettung dauerte bis in die frühen Morgenstunden

In Scharnitz vom Weg abgekommen: Rettungsaktion endet glücklich für zwei Wanderer.

Veröffentlicht am 20. August 2024, 14:50 / ©Pexels auf Pixabay

Am Montag starteten ein 35-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau aus Deutschland eine anspruchsvolle Wanderung von der Pleisenhütte in Scharnitz über den Toni-Gaugg-Höhenweg zur Biwakschachtel am Blassengrat. Obwohl sie gut vorbereitet schienen, unterschätzten sie die Dauer des Aufstiegs.

Ungeplante Dunkelheit und Nebel

Die Wanderung dauerte länger als erwartet, und so wurden die beiden Wanderer von der einsetzenden Dunkelheit überrascht. Zusätzlich verschlechterte dichter Nebel die Sichtverhältnisse erheblich. Diese Kombination führte dazu, dass sie den Weg verloren und in einem steilen Gelände mit losem Geröll feststeckten.

Notruf: Rettungsaktion durch die Bergrettung Scharnitz

Als das Weiterkommen unmöglich wurde, setzten die beiden einen Notruf ab. Die Bergrettung Scharnitz reagierte umgehend und stieg zu den Wanderern auf. Der Rettungseinsatz dauerte von 22 Uhr bis in die frühen Morgenstunden um 5.45 Uhr. Schließlich gelang es den Rettern, die Wanderer sicher ins Bergrettungsheim Scharnitz zu bringen, beide blieben unverletzt.