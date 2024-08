Hundeattacke: Radfahrer (45) von Rad gestoßen und gebissen

Am 19. August 2024, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich in Leutasch, Tirol, ein folgenschwerer Zwischenfall. Ein 45-jähriger Deutscher war mit seinem Fahrrad auf einem Rad- und Fußweg unterwegs, als er an einem Spaziergänger mit Hund vorbeifuhr. Plötzlich griff der Hund den Radfahrer an, stieß ihn vom Rad und biss ihn.

Schwerer Sturz und Bissverletzung: Hundebesitzer wird angezeigt

Durch den unerwarteten Angriff verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades, die sofortige medizinische Versorgung erforderten. Der verletzte Mann wurde von der Rettung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er weiter behandelt wurde. Der Hundebesitzer, ein 41-jähriger Deutscher, wird nun rechtlich zur Verantwortung gezogen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.