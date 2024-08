500 Mio. Euro symbolisch beerdigt: Protest gegen Leitspital Stainach

Unter dem Motto „Spatenstich zum Millionengrab“ haben die Bürgerinitiative BISS und die steirischen Oppositionsparteien FPÖ, Grüne, NEOS und KPÖ heute ein Signal gegen das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg gesetzt. Bei einer Aktion nahe dem geplanten Standort wurden symbolisch 500 Millionen Euro an Steuergeldern „beerdigt“. Die Kritiker werfen dem schwarz-roten Prestigeprojekt massiven Fehlplanungen und eine enorme Verschwendung öffentlicher Mittel vor.

BISS kritisiert Kostenexplosion

Michael Pretzler, Vorstandsmitglied der Bürgerinitiative BISS, erklärte: „Die angegebenen Projektkosten für das Leitspital Liezen sind unvollständig und irreführend. Die 334 Millionen Euro decken nur einen Teil der tatsächlichen Gesamtkosten ab. Insgesamt werden mindestens 500 Millionen Euro benötigt. Alles andere ist eine Täuschung der Öffentlichkeit.“

FPÖ fordert sofortigen Baustopp

FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek erneuerte die Kritik an der Landesregierung: „Die Bevölkerung wartet seit mehr als fünf Jahren auf eine Umsetzung ihres klaren Votums aus der Volksbefragung. Die zahlreichen Probleme rund um das Projekt zeigen, dass es als Millionengrab enden wird. Es braucht einen sofortigen Stopp aller Planungs- und Umsetzungsschritte, damit eine neue Landesregierung nach der Wahl das Projekt neu bewerten kann.“

Grüne fordern Umdenken bei der Gesundheitsversorgung

Lambert Schönleitner von den Grünen sagte: „Die Landespolitik muss die Gesundheitsversorgung dort stärken, wo sie bereits gut ist. Statt das Leitspital in Stainach zu bauen, sollte das LKH Rottenmann aufgewertet werden. Die bestehenden Versorgungsstrukturen in Rottenmann und die Nähe zu wichtigen Verkehrsanbindungen machen es zur besseren Option.“

KPÖ sieht Leitspital als „totes Pferd“

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler betonte: „Das Leitspital-Projekt ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Schließung funktionierender Spitäler und die weitergehende Ausdünnung der wohnortnahen Versorgung kommen für uns nicht in Frage. Die Bevölkerung hat sich klar gegen das Projekt ausgesprochen.“

NEOS fordert Investitionen in bestehende Strukturen

NEOS-Klubobmann Niko Swatek sagte: „Liezen darf nicht länger unter dem Stillstand eines Prestigeprojekts leiden. Statt weiteres Steuergeld in das gescheiterte Leitspital zu stecken, sollten wir in die bestehenden Gesundheitsstrukturen investieren, insbesondere in das Spital in Rottenmann.“

BISS kündigt anhaltenden Widerstand an

BISS-Obmann Helmut Gassner kündigte an, dass der Protest gegen das Leitspital-Projekt bis zur Landtagswahl weitergeführt wird. „Wir setzen uns für eine erfolgreiche Gesundheitsversorgung in der Region und für den Schutz des unverbauten Ennstaler Bodens ein“, so Gassner.