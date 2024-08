Mutige Frau half nach schwerem Raub in Wien: Zeugin wird nun gesucht!

Veröffentlicht am 20. August 2024, 15:45 / ©5min.at

Am Donnerstagabend, dem 1. August 2024, kam es gegen 21.45 Uhr zu einem versuchten schweren Raub im Bereich der U-Bahnstation Gumpendorfer Straße/Margaretengürtel im 6. Wiener Bezirk. Das Opfer, ein 44-jähriger Mann, geriet auf einem Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen in eine Auseinandersetzung mit mehreren männlichen Personen. Dabei zog sich der Mann eine tiefe Schnittverletzung am Unterarm zu.

Mutige Ersthelferin schreit um Hilfe

Eine zufällig vorbeigehende Passantin, die sich in Begleitung von drei Kindern befand, wurde auf die Tat aufmerksam und schrie laut um Hilfe. Ihr couragiertes Eingreifen bewirkte, dass die Angreifer von dem Opfer abließen und flüchteten. Die Frau kümmerte sich umgehend um den Verletzten, verband seine Wunde mit eigenen Kleidungsstücken und leistete so wichtige Erste Hilfe.

Polizei sucht mutige Zeugin

Nachdem die Frau sich nach der Erstversorgung vom Tatort entfernte, begab sich das Opfer selbstständig in ein Krankenhaus, wo die Polizei alarmiert wurde. Die Wiener Polizei sucht nun dringend nach dieser mutigen Zeugin, um den Vorfall vollständig aufklären zu können. Die Polizei bittet die unbekannte Ersthelferin sowie alle weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01 31 310 Durchwahl 43 800 in Verbindung zu setzen. Hinweise werden auch anonym entgegengenommen.

