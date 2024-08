Allergiker aufgepasst: Massive Pollenbelastungen erwartet

Schlechte Nachrichten für Allergiker: Mit Ende August beginnt in Österreich die Hochsaison für Ragweed-Pollen. Anfang letzte Woche erreichte eine erste Welle an Ragweedpollen den Osten und Südosten Österreichs – auch das ist deutlich früher als üblich. Der Blütenstaub des Unkrauts wurde in rauer Menge aus Ungarn und Slowenien nach Wien, Niederösterreich, Burgenland, in die Steiermark und in Teile Kärntens eingeweht. „ Dies waren die ersten Vorboten, die lokale Produktion der Ragweedpollen beginnt mit Ende August/Anfang September und dauert bis Ende September bis maximal Mitte Oktober “, informiert Dr. Markus Berger, Leiter des Österreichischen Polleninformationsdienstes.

Ragweed-Pollen: Kleine Menge, große Wirkung

Schon wenige Pollenkörner können ausreichen, um bei Allergikern starke Symptome auszulösen. „Es genügen bereits 4-5 Pollenkörner pro m³ Luft, um signifikante klinische Symptome auszulösen. Wir erwarten heuer aber mehr als 200 Pollenkörner pro m³,“ so Dr. Berger weiter. Besonders betroffen sind der Osten und Südosten Österreichs, wo erste Ragweed-Pollen bereits aus Ungarn und Slowenien herüberwehen.

Bist du auf Pollen allergisch? Ja! Nein! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Neue Prognoselandkarte für bessere Vorhersagen

Um Allergikern rechtzeitig zu helfen, hat der Österreichische Polleninformationsdienst seine Prognoselandkarte weiterentwickelt. Diese neue Karte macht es möglich, Belastungen durch Pollenflug noch früher und genauer vorherzusagen. „Mit unserer Prognosekarte können wir somit Belastungen durch den Pollenflug noch früher und noch genauer vorhersagen,“ erklärt Dr. Berger. Besonders praktisch: Die Karte ist länderübergreifend und zeigt auch Einwehungen von Pollen aus Nachbarländern an.

Klimawandel bringt neue Herausforderungen

Doch Ragweed ist nicht das einzige Problem. Der Klimawandel bringt neue Pflanzenarten nach Österreich, die ebenfalls allergische Reaktionen auslösen können. So etwa der Einjährige Beifuß (Artemisia annua), der die Pollensaison bis weit in den Herbst verlängert. „Artemisia annua verlängert die Pollensaison signifikant. Man kann sagen, dass diese Pflanze das Bindeglied zur ganzjährigen Pollensaison darstellt,“ sagt Dr. Berger. Bereits im Dezember beginnt die Blüte der Purpurerle, und auch der Ölbaum könnte sich in Zukunft als problematisches Allergen erweisen.