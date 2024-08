Kriminalfall mit Krallen: Polizei in Wien nimmt Katze in Gewahrsam

Am Montag, den 19. August 2024, um 14.55 Uhr führte eine Schlosserarbeit in einer Wohnung in Wien-Ottakring zu einem überraschenden Polizeieinsatz. Ein 29-jähriger algerischer Staatsangehöriger, der in der Wohnung nicht gemeldet war, wurde angetroffen. Doch dies war nur der Beginn einer langen Liste ungewöhnlicher Entdeckungen.

Versteckte Schätze und eine Überraschung auf vier Pfoten

Während der Amtshandlung fanden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring in der Wohnung eine erstaunliche Sammlung: drei E-Scooter, zwei Fahrräder, etwa 20 Mobiltelefone, zwei Laptops und Bargeld im Wert von rund 14.680 Euro. Doch das war noch nicht alles. Der penetrante Geruch von Suchtmitteln führte zur Hinzuziehung der Polizeidiensthundeeinheit, die mutmaßliches Cannabis und diverse Tabletten sicherstellte. Zudem entdeckten die Polizisten eine Schreckschusswaffe, eine Stichwaffe und ein offensichtlich gefälschtes Identitätsdokument.

Die mysteriöse Katze von Ottakring

Unter all den Funden stach eine Bewohnerin besonders hervor: eine Katze, die weder gechippt noch registriert war. Woher das Tier stammt und wie es in die Wohnung gelangte, bleibt ein Rätsel. Die Katze wurde der Tierrettung der Stadt Wien übergeben und sucht nun möglicherweise ein neues, legales Zuhause.

Tatverdächtiger festgenommen

Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen, während die Ermittlungen noch andauern. Einige der gefundenen Gegenstände konnten bereits zurückliegenden Straftaten zugeordnet werden. Weitere Erhebungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2024 um 17:34 Uhr aktualisiert