Von Haken getroffen: Mann (49) verletzte sich während der Arbeit

Am 20. August 2024 gegen 9.50 Uhr hielt sich ein 49-jähriger Arbeiter aus Villach in der Produktionshalle eines Fleischwaren produzierenden Betriebes in Villach, im Bereich der sogenannten Schlögellinie, auf.

Mit dem Rettungsdienst ins LKH Villach

Dort wurde er von einem Haken, worauf mehrere Schenkelteile befestigt waren, getroffen und kam daraufhin zu Sturz. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Villach gebracht.