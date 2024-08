Nach Explosion in Glasfabrik: Ursache nun klar

Am Montagabend, 19. August 2024, kam es in einer Glasfabrik in Köflach zu einem Brand, bei dem mehrere Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Brandursachenermittlung hat nun ergeben, dass ein technischer Defekt an einer Glasproduktionsmaschine das verheerende Feuer ausgelöst hat.

Explosion führt zu Brand

Gegen 18.30 Uhr ereignete sich ein technisches Problem an der Glasproduktionsmaschine. Der Schichtleiter versuchte, das Problem zu beheben, als es plötzlich zu einer Explosion kam. Die Maschine fing sofort Feuer und die Flammen breiteten sich rasch auf eine benachbarte Produktionslinie aus. Die Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert.

Fünf Personen verletzt

Der Einsatz der Feuerwehr, die um 20:13 Uhr „Brand aus“ meldete, konnte verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Fünf Personen erlitten durch das Feuer leichte Rauchgasvergiftungen. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt.

Millionen-Schaden durch Brand

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Steiermark zur genauen Ursache des technischen Defekts laufen derzeit auf Hochtouren. Der Sachschaden durch das Feuer beläuft sich auf mehrere Millionen Euro. Insgesamt waren acht Feuerwehren mit 90 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort, um das Inferno zu bekämpfen.