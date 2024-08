LKW rutschte auf Gleise und wurde von Zug erfasst

Veröffentlicht am 20. August 2024, 17:01 / ©derrenner / pixabay

Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr, als ein 47-jähriger Grazer mit seinem LKW auf der Bundesstraße 68 in Richtung Feldbach unterwegs war. Vor der Eisenbahnkreuzung erschreckte ihn das Warnlicht der Signalanlage. Der LKW-Lenker bremste abrupt und geriet dabei auf eine regennasse Wiese neben der Straße. Dort begann das Fahrzeug zu rutschen und kam schließlich mit einem Vorderreifen auf den Gleisen zum Stehen.

„Ostbahn und die B68 waren rund eine Stunde gesperrt“

„Der Lkw-Lenker versuchte noch, im Retourgang von der Gleisanlage zu fahren, was ihm aber nicht gelang. Der LKW-Lenker verließ das Fahrzeug, nachdem er einen herannahenden Zug wahrgenommen hatte. Kurz danach erfasste ein in Richtung Graz fahrender Triebwagen den Lkw. Am LKW entstand Totalschaden, der Triebwagen wurde ebenso beschädigt. Die Ostbahn und die B68 waren rund eine Stunde gesperrt“, heißt es seitens der Polizei abschließend.