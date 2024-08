Festnahme mit Höhenflug: Feuerwehr hilft bei Einbrecher-Rettung

Veröffentlicht am 20. August 2024, 17:39 / ©Lukas Derkits / Feuerwehr Wiener Neudorf

Am vergangenen Sonntag kam es in einer Wohnanlage in Wiener Neudorf, im Bezirk Mödling, zu einem intensiven Polizeieinsatz. Zwei mutmaßliche Einbrecher wurden von den Beamten festgenommen, wobei sich einer der Verdächtigen während der Flucht auf das Dach verletzte. Die Verletzungen des Mannes erforderten eine rasche Rettungsaktion.

©Lukas Derkits / Feuerwehr Wiener Neudorf Feuerwehr im Einsatz: Drehleiter rettet verletzten Einbrecher vom Dach in Wiener Neudorf.

Feuerwehr sorgte für sichere Rettung

Um den verletzten Einbrecher sicher vom Dach zu holen, wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf alarmiert. Die Feuerwehr brachte ihre Drehleiter in Position, um den verletzten Mann zu retten. Der Einsatz gestaltete sich anspruchsvoll, da die Rettung vom Dach präzise durchgeführt werden musste. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf war mit drei Fahrzeugen und insgesamt 15 Einsatzkräften vor Ort. Ihre schnelle und effektive Hilfe war entscheidend, um den Verletzten sicher vom Dach zu bringen. Der Feuerwehr-Einsatz erfolgte reibungslos und trug zur erfolgreichen Rettung bei.

