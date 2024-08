Nach Gold folgt Silber: Veronika Watzek räumt bei der WM in Schweden ab

2006 startete Veronika Watzek bei der EM in Göteborg (Schweden) in ihre Erwachsenen Sportkarriere und verpasste als dreizehnte und jüngste Athletin knapp das Finale. Das Bittere daran war, dass sie nach der Disqualifikation einer Athletin am Ende auf Platz 12 gereiht war, was die Teilnahme im Finale bedeutet hätte, wäre es nicht erst im Nachhinein so gekommen.

Veronika Watzek darf sich Weltmeisterin nennen

Diese drei verlorenen Würfe wollte sich Veronika jetzt im dortigen Stadion bei den Masters Weltmeisterschaften zurückholen und das ist ihr fulminant gelungen. Veronika gewann mit 48,38 Meter den W35 Diskusbewerb vor der Südafrikanerin Ursula Killian mit 45,91 Meter und der Deutschen Florentine Hellmann–Rauscher mit 44,36 Meter und darf sich jetzt Weltmeisterin nennen.

Eine der besten Werferinnen in Österreich

Aber nicht nur das, sie löscht mit dieser Weite auch den Österreichischen W35 Mastersrekord im Diskuswurf von ÖLV Präsidentin Sonja Spendelhofer. In der Österreichischen Jahresbestenliste liegt die KLC Athletin damit an ausgezeichneter vierter Stelle und zählt damit auch als Masters Athletin noch zu den besten Werferinnen in Österreich.

Silber im Kugelstoßen

Nach Veronikas gestrigen Weltmeistertitel im Diskuswurf holte sie sich heute, 20. August 2024 Silber im Kugelstoßen der W35 Masters Athletinnen. In einem spannenden und sehr knappen Medaillenkampf gewann die Deutsche Jenny Hase mit 12,49 Meter vor Veronika Watzek mit 12,37 Meter (Saisonbestleistung) und der Britin Chloe Edwards mit 12,33 Meter.