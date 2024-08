198 km/h statt 100: 17-Jähriger fährt nun von der Autobahn zur Auktion

Laut Medienberichten wird ein einzigartiger Schritt in der Verkehrssicherheitsgesetzgebung in Österreich unternommen. Die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land plant die Versteigerung eines Fahrzeugs, das von einem 17-jährigen Fahranfänger beschlagnahmt wurde. Der Jugendliche war am 11. August auf der Westautobahn bei Haid mit einer Geschwindigkeit von 198 km/h unterwegs, was weit über dem erlaubten Limit von 100 km/h lag. Die Polizei hatte das Auto nach einer Lasermessung gestoppt und beschlagnahmt.

Erste Maßnahmen und mögliche Beschwerde

Direkt vor Ort wurde dem jungen Fahrer aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung der Führerschein entzogen und das Fahrzeug vorläufig sichergestellt. Der 17-Jährige erhielt kürzlich Post von der Behörde, in der ihm der Beschlagnahmebescheid zugestellt wurde. Er hat die Möglichkeit, innerhalb der nächsten vier Wochen beim Landesverwaltungsgericht Einspruch einzulegen. Sollte dies nicht geschehen, wird der Fall zur Versteigerung weitergeleitet, erklärt Bezirkshauptmann Manfred Hageneder im Gespräch mit „MeinBezirk Linz-Land“.

Erlös und Versteigerung

Der Erlös aus der Versteigerung wird zu 30 Prozent dem Land Oberösterreich zufließen, während die verbleibenden 70 Prozent der Verbesserung der Verkehrssicherheit zugutekommen. Manfred Hageneder betont, dass strenge Gesetze notwendig sind, um extremen Geschwindigkeitsüberschreitungen entgegenzuwirken. Diese Maßnahme soll ein Zeichen setzen und verdeutlichen, dass solche gravierenden Vergehen ernst genommen werden.