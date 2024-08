Handschuh verfängt sich in Schleifscheibe – Arbeiter schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am heutigen Nachmittag auf einer Baustelle in Lind ob Velden im Bezirk Villach.

Veröffentlicht am 20. August 2024, 18:51 / ©Tima Miroshnichenko/Pexels

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am heutigen Nachmittag auf einer Baustelle in Lind ob Velden im Bezirk Villach. Gegen 13.32 Uhr war ein 36-jähriger Arbeiter aus Bosnien und Herzegowina damit beschäftigt, mit einem Winkelschleifer Natursteine zu bearbeiten, als es zu dem Unfall kam.

Handschuh verfängt sich in der Schleifscheibe

Während der Arbeiten verfing sich der Handschuh des Arbeiters in der Schleifscheibe des Winkelschleifers. Dies zog seine Hand in die Schleifscheibe und führte zu schweren Verletzungen. Der verletzte Arbeiter wurde umgehend von der Rettungskräfte versorgt und ins LKH Villach gebracht. „Der Arbeiter erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht“, heißt es seitens der Polizei abschließend.