Autohaus-Diebstahl in Klagenfurt: Diebe knackten Staubsaugerautomaten

Unbekannte Täter brachen in der Nacht die Staubsaugerautomaten eines Autohauses in Klagenfurt auf und entwendeten die Geldkassetten.

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in ein Autohaus in Klagenfurt ein. Die Täter machten sich gezielt an den Staubsaugerautomaten zu schaffen, die vor dem Gebäude aufgestellt waren. Durch Gewaltanwendung konnten sie die Automaten aufbrechen und die darin befindlichen Geldkassetten entwenden. Der genaue Wert des gestohlenen Münzgeldes ist derzeit nicht bekannt.