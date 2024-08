Änderungen im Öffi-Netz: Buslinie wird nächste Woche umgeleitet

Nächste Woche am Donnerstag, dem 29. August, kommt es zwischen zu einer Umleitung der Buslinie 64 aufgrund von Reparaturarbeiten an den Pollern.

Veröffentlicht am 20. August 2024, 19:16 / ©Holding Graz/Watzinger

Nächste Woche am Donnerstag, dem 29. August, kommt es zwischen zu einer Umleitung der Buslinie 64 aufgrund von Reparaturarbeiten an den Pollern. Die Marburger Straße wird während dieser Zeit gesperrt, was zu Änderungen im Busverkehr führt.

Änderungen im Busverkehr

Für die Fahrten in Richtung Puntigam gilt folgende Umleitung: Ab der Haltestelle Morrehof fahren die Busse über die St. Peter Hauptstraße und die Petrifelderstraße zur Haltestelle Paul-Keller-Gasse, von wo aus sie ihre Fahrt nach Puntigam fortsetzen. In Richtung St. Leonhard/Klinikum Mitte fahren die Busse ab der Haltestelle Paul-Keller-Gasse über die Petrifelderstraße und die St. Peter Hauptstraße zurück zur Haltestelle Morrehof, bevor sie wie gewohnt nach St. Leonhard weiterfahren.