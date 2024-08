„Krimifest Kärnten“: 28-Top Autoren warten auf euch

Das „Krimifest Kärnten“ sorgt von 2. bis 13. Oktober 2024 für mörderisch-lustvollen Herbst. Sobald die Tage kürzer werden, kündigen sich Abende voller Verbrechen, Ermittlungen und Spannung an.

„Kärnten ins Krimifieber versetzen“

„Bereits zum vierten Mal kooperiert die Region Wörthersee–Rosental mit dem Tourismusverband Villach. Gemeinsam versetzen wir Kärnten alljährlich ins Krimifieber.“, sagt Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee–Rosental Tourismus.

28 Top-Autoren an 24 Veranstaltungsorten

„Aus dieser Zusammenarbeit ergibt sich ein Lesefestival mit mörderisch- gutem Geschehen: Neben Lesungen von bekannten Krimiautoren freuen wir uns, die Besucher auch kulinarisch zu verwöhnen und versetzen sie einen Abend lang an die Tatorte ihres Lieblingskrimis“, so Peschel. Das klassische Konzept einer Lesung wird beim Krimifest Kärnten überboten: 28 Top-Autoren lesen an 24 unterschiedlichen Veranstaltungsorten aus ihren aktuellen Werken.

Es wird ermittelt und geschmunzelt

Diesen Herbst wird unter anderem in der Carinthischen Musikakademie des Stifts Ossiach, in Goritschniggs Fleischerei in Velden, im Congress Center in Villach und im Casino Velden gemordet, ermittelt und geschmunzelt.

Österreichische Krimipreis wird verliehen

„In den vergangenen Jahren haben wir Krimigrößen wie Charlotte Link, Sebastian Fitzek, Tess Gerritsen oder Rita Falk in unsere Regionen geholt. Heuer ist die Liste unserer Autoren vielversprechend“, freut sich Bürgermeister Günther Albel. Auch dieses Jahr wird der Österreichische Krimipreis, eine besondere Würdigung der Kriminal-Literatur, offiziell im Rahmen des Krimifest Kärnten verliehen.

2.000 Besucher begeistern sich für Krimifest

Der österreichische Krimi-Schriftsteller Bernhard Aichner, ist überzeugt: „Die wunderbare Vielfalt des Kriminalromans und atemberaubende Lesungsabenteuer werden auch heuer für ausverkaufte Veranstaltungen sorgen. Es gelingt, jedes Jahr ungefähr 2.000 Besuchern für

das Krimifest in Kärnten zu begeistern.“ Tickets sind in der Tourist Information in Villach oder online erhältlich.