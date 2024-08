Frau (61) und 11-jähriges Mädchen bei Kollision auf Fahrradweg verletzt

Veröffentlicht am 20. August 2024, 20:38 / ©5 Minuten

Am 20. August 2024 gegen 16.40 Uhr fuhr eine 61-jährige Frau aus Klagenfurt auf dem Fahrradweg Loretto Straße in Klagenfurt in Richtung Westen. Plötzlich querte ein 11-jähriges Mädchen aus Klagenfurt den Fahrradweg und es kam zur Kollision zwischen der Radfahrerin und dem Mädchen.

Mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt

Bei dem Zusammenstoß erlitten sowohl die Radfahrerin als auch das Kind Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden nach der Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2024 um 21:27 Uhr aktualisiert