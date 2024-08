Gleitschirm klappte zusammen: Mann (56) stürzte 60 Meter in die Tiefe

Veröffentlicht am 20. August 2024, 20:43 / ©Thomas Kaiser

Am 20. August 2024 in den Mittagsstunden startete ein 56-jähriger Mann aus Deutschland mit seinem Paragleiter vom Startplatz für Hänge- und Paragleiter auf der Emberger Alm (Seehöhe ca. 1720 Meter) zu einem Freizeitflug ins Tal nach Greifenburg.

Pilot konnte Rettungsschirm nicht auslösen

Gegen 15.15 Uhr klappte laut Zeugenaussagen der Gleitschirm plötzlich zusammen. Der Pilot konnte den Rettungsschirm nicht mehr auslösen und stürzte aus einer Höhe von ca. 60 Meter ungebremst in felsiges Gelände ab.

Mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber C 7 wurde der Pilot mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Krankenhaus Lienz geflogen. Am Fluggerät entstand leichter Sachschaden. Im Einsatz standen die Rettung Greifenburg, der Notarzthubschrauber, die Bergrettung Oberes Drautal mit sieben Mann und eine Streife der Polizei Greifenburg.