50 Schulstartboxen: FPÖ will Familien mit Kindern unterstützen

In den Sozialmärkten werden die Schulstartboxn angeboten.

Veröffentlicht am 20. August 2024, 21:01 / ©FPÖ Kärnten

Die Schulstartboxen, die jeweils einen Wert von 120 Euro haben, werden in den Sozialmärkten Klagenfurt, Villach und Spittal für einen symbolischen Beitrag angeboten. Dies ermöglicht es betroffenen Familien, die notwendigen Schulmaterialien zu einem sehr geringen Preis zu erhalten.

FPÖ möchte gezielt Familien mit Kindern unterstützen

Die Übergabe an den Sozialmarkt in Villach erfolgte gestern, 19. August 2024 durch den Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer sowie den FPÖ-Landtagsabgeordneten Erwin Baumann. „Angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten stellt der Schulstart für viele Familien, insbesondere für Alleinerziehende, eine massive finanzielle Belastung dar. Die FPÖ möchte daher Familien mit Kindern gezielt unterstützen“, betonen Angerer und Baumann.

100.000 armutsgefährdete Kärntner

Bereits im vergangenen Jahr führte die FPÖ eine Schultaschenaktion durch. Heuer erfolgt die Unterstützung der Familien in Zusammenarbeit mit den Sozialmärkten. „Bei 100.000 armutsgefährdeten Kärntnern müssen wir in sämtlichen Bereichen helfen! Wir wollen unseren Beitrag leisten, um Familien zumindest den Schulstart zu erleichtern“, so Angerer.