„Europa von morgen“: Internationale Sommertagung in Tainach eröffnet

Im Bildungshaus Sodalitas in Tainach findet noch bis Samstag eine Expertenkonferenz statt.

Veröffentlicht am 20. August 2024, 21:04 / ©Screenshot Google Street View

Im Bildungshaus Sodalitas in Tainach wurde gestern, Montag, die internationale Sommertagung zum Thema „Europa von morgen – Entscheidungen von heute – Chancen für die Zukunft“ in Anwesenheit von EU-Referent Landeshauptmann Peter Kaiser eröffnet. Den Eröffnungsvortrag „Europäische Predigt – Glaube an Europa“ hielt Robert Menasse.

Kaiser fordert klares Bekenntnis zu Europa

„Europa wird zwar oft von innen kritisiert, jedoch von außen sehr bewundert“, stellte LH Kaiser gleich zu Beginn seiner Grußbotschaft klar und forderte ein klares Bekenntnis zu Europa ein. „Europa ist mehr als die EU – es ist eine Wertegemeinschaft, um die wir weltweit beneidet werden. Global gesehen ist die EU die am besten funktionierende supranationale Organisation“, betonte Kaiser. Dennoch gelte es – aufbauend auf dem europäischen Gedanken – diese Organisation stets weiterzuentwickeln. „Wir werden auch global eine Rolle spielen, wenn wir geschlossen, geeint und stark nach außen auftreten“, zeigte sich Kaiser überzeugt.

Noch bis Samstag hochkarätige Vorträge

Hausherr Rektor Jože Kopeinig hieß die Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer willkommen und präsentierte das diesjährige Programm. Seitens der Katholischen Kirche sprach Jakob Ibounig Grußworte und gratulierte dem Veranstalterteam zu den hochkarätigen Referentinnen und Referenten. Die Sommertagung bietet bis einschließlich Samstag mehrere Vorträge von internationalen Expertinnen und Experten. Zusätzlich gibt es Panel- und Publikumsdiskussionen. Abgerundet wird die Veranstaltungsreihe durch ein umfangreiches Begleitprogramm.