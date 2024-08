Wetterumschwung im Laufe des Tages in Wien: Von Wolken zu Sonnenschein

Der Mittwoch startet in Wien mit dichten Wolken und vereinzelten, leichten Regenschauern. Doch schon am Nachmittag klart der Himmel auf, und die Sonne setzt sich durch. Ein mäßiger bis lebhafter Wind aus West bis Nordwest sorgt für etwas Bewegung in der Luft. Die Temperaturen liegen am Morgen bei rund 20 Grad und steigen im Laufe des Tages auf sommerliche 28 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.