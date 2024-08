Vormittags Wolken, nachmittags Sonne: So wird das Wetter in Kärnten

„Am Mittwoch überwiegen am Vormittag die Wolken und durch eine schwache Störung ist auch mit einigen Regenschauern zu rechnen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Mölltal setzt sich das trockene Wetter am frühesten durch und die Wolken beginnen aufzulockern. Ab Mittag wird es auch in den anderen Regionen zunehmend sonnig und freundlich. Im Bergland halten sich am Nachmittag noch ein paar Quellwolken, jedoch bleibt es meist trocken. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf angenehme 24 bis 28 Grad, und der Nachmittag verspricht sonnige Abschnitte in ganz Kärnten, wie die Meteorologen wissen.