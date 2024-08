Motorradfahrer übersieht Fußgänger: Zwei Verletzte nach Unfall

Am Dienstag, den 20. August gegen 18.48 Uhr, wollte ein 31-jähriger Fußgänger die Villacherstraße in Klagenfurt auf einem Zebrastreifen überqueren. Ein PKW-Lenker hielt am rechten Fahrstreifen an, um dem Fußgänger das Überqueren zu ermöglichen.Ein nachkommender Motorradlenker wechselte wegen der stehenden Fahrzeuge vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um links an den wartenden Autos vorbeizufahren. Dabei übersah der Lenker des Motorrades den von rechts kommenden Fußgänger und stieß mit diesem zusammen.

Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt

Dabei kamen sowohl der Lenker des Motorrades, ein 26-jähriger französischer Staatsangehöriger, als auch der Fußgänger zu Sturz und erlitten jeweils Verletzungen unbestimmten Grades.Der Lenker des Motorrades wurde von der Rettung in das UKH und der Fußgänger in das Klinikum Klagenfurt gebracht.