Gefährlicher Wildwechsel: Motorradfahrer nach Kollision mit Reh verletzt

Gestern Abend fuhr ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach mit seinem Motorrad auf der Kärntner Bundesstraße (B 83) von Velden am Wörthersee in Richtung Wernberg. In Kaltschach (Gemeinde Wernberg) kollidierte er mit einem Reh, das gerade die Fahrbahn überquerte, und kam dabei zu Sturz. Der Motorradlenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. Die Kärntner Bundesstraße war in diesem Bereich von 20.40 Uhr bis 21.10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Zur Bindung der ausgetretenen Betriebsmittel stand die Freiwillige Feuerwehr Wernberg mit insgesamt 15 Personen und zwei Fahrzeugen im Einsatz.