Nach Felssturz in Maria Rain: Gemeinde verhängt Totalsperre

Veröffentlicht am 21. August 2024

Am 20. August kam es am Abend in der Gemeinde Maria Rain vor der Ortschaft Oberguntschach im Bezirk Klagenfurt zu einem Felssturz auf der Gemeindestraße. Der Kärntner Landesgeologe wurde zu einer Begehung des Bereiches hinzugezogen und stellte fest, dass auch oberhalb der Straße weitere, zum Teil sehr große Felsbrocken zu finden sind, weshalb ein erneuter Felssturz nicht ausgeschlossen werden kann. Aufgrund dessen wurde um circa 20.55 Uhr eine Totalsperre der Gemeindestraße veranlasst. Durch den Felssturz kam es zu keinem Personenschaden. Heute wird die Lage vom Landesgeologen und der Gemeinde Maria Rain neuerlich beurteilt und die weiteren notwendigen Maßnahmen veranlasst.