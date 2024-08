Preise im Wert von 10.000 Euro: 23 Nationen beim Gesangswettbewerb

Veröffentlicht am 21. August 2024, 06:35 / ©freestocksphotos/Pixabay

Finale im Musikverein Graz

Die Vorausscheidungen finden im Johann J. Fux Konservatorium statt, während das Finale am 30. August im Kammermusiksaal des Musikvereins ausgetragen wird. Sängerinnen und Sänger aus 23 verschiedenen Nationen treten in zwei Alterskategorien an: 20 bis 24 Jahre sowie 24 bis 28 Jahre. Das musikalische Repertoire umfasst ein breites Spektrum von Liedern über Oper bis hin zu Musicals.

Nachwuchsförderung im Fokus

Die internationale Jury, der unter anderem Dirigent Michael Güttler und Michael Lesskyt, künstlerischer Leiter der Jungen Philharmonie Wien, angehören, wird die Leistungen der Teilnehmenden bewerten. Intendant Michael Nemeth, der den Wettbewerb ins Leben gerufen hat, betont die Bedeutung der Nachwuchsförderung: „Der Musikverein bietet jungen Sängerinnen und Sängern eine wichtige Bühne, um ihr Talent zu präsentieren.“ Der nächste Wettbewerb soll 2026 stattfinden. Insgesamt werden Preise im Wert von 10.000 Euro vergeben.